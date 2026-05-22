Москвичей предупредили о 7-балльных пробках вечером 22 мая
Москвичей и гостей столицы предупредили о том, что пробки на дорогах вечером в пятницу могут достигнуть семи баллов. Автомобилистов просят планировать маршруты заранее, сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня короткий рабочий день, и вечерний выезд начнется около 16:00. По данным ЦОДД, в городе 4 балла, вечером ожидаем до 7", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в преддверии выходных количество машин в сторону области на дорогах может увеличиться.
"Вечером ожидаем затруднения в основном на вылетных магистралях по направлению в область, ТТК и МКАД", - отмечается в сообщении.