Москвичей предупредили о 7-балльных пробках вечером 22 мая

Москвичей и гостей столицы предупредили о том, что пробки на дорогах вечером в пятницу могут достигнуть семи баллов. Автомобилистов просят планировать маршруты заранее, сообщает столичный департамент транспорта.

"Сегодня короткий рабочий день, и вечерний выезд начнется около 16:00. По данным ЦОДД, в городе 4 балла, вечером ожидаем до 7", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в преддверии выходных количество машин в сторону области на дорогах может увеличиться.