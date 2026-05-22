Строительство конюшен завершается на Центральном московском ипподроме

Продолжается комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома в Беговом районе столицы. На территории конного двора специалисты завершают строительство конструктивных элементов 12 конюшен.

Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Конный двор станет неотъемлемой частью обновленного Центрального московского ипподрома и будет включать конюшни для скаковых лошадей на 282 головы, для беговых — на 600 голов, гостевого конного двора на 100 мест, ветеринарный блок с карантинной конюшней для 24 животных, а также манеж для иппотерапии с конюшней на восемь голов. Работы по устройству фундаментов, вертикальных конструкций и кровли выполнены более чем на 90 процентов. Специалисты продолжают внутреннюю отделку и прокладку инженерных коммуникаций, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

В ветеринарной клинике площадью 2,1 тысячи квадратных метров оборудуют послеоперационные, кабинет врача, тамбур, холл, аптеку, инвентарную, кормокухню, процедурные, комнату рентгенодиагностики, помещения для подготовки к исследованиям и процедурам, а также кабинет УЗИ. Для персонала сделают комнаты отдыха.

Изолятор на восемь голов предусмотрен для размещения лошадей, нуждающихся в медицинской помощи. В здании разместят кабинет дежурного врача, пост конюха, тамбуры, денники-боксы на восемь голов, в том числе два – с отдельными входами с улицы, а также процедурную, мойку, кормокухню и другие помещения.

— Проектом предусмотрено размещение здания допинг-контроля и реабилитационного центра для проведения восстановительных процедур. В состав реабилитационного центра войдут тамбур, процедурный зал с зоной ожидания, кабинет врача, санузел с душем, помещения для хранения оборудования и материальные технические кабинеты. Гостевая конюшня ориентировочной площадью 4,1 тысячи квадратных метров будет разделена на два блока. Здесь оборудуют зону мойки, пост ночного дежурного, инвентарную комнату и необходимые вспомогательные помещения, — отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома направлена на создание современного и многофункционального пространства для любителей конного спорта и коневодства. Прилегающую территорию объекта благоустроят и озеленят, здесь высадят кустарники и уложат газон, установят малые архитектурные формы и создадут зоны променада.

