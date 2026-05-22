Москвичей успокоили насчет появления смерчей

Смерчей в московском регионе не ожидается, заверил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Его слова приводит «Национальная служба новостей».

«Никаких смерчей мы не ждем. Вероятность того, что будет усиливаться ветер до каких-то критических значений, конечно, существует, но, скорее всего, все обойдется порывами ветра до 10-15 метров в секунду», — сообщил он.

Синоптик также подчеркнул, что вероятность града будет минимальной.

«Холодный фронт придет ночью, поэтому не будет никаких резких контрастов температур», — подытожил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в пятницу, 22 мая, погода в столичном регионе резко изменится. По его словам, к концу дня тучи затянут небо, поднимется сильный ветер. На севере Московской области, на юго-востоке Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине может сформироваться смерч, говорил он.