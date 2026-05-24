Четыре тысячи учащихся Москвы летом будут работать в студенческих отрядах

Начался юбилейный, 15-й трудовой сезон студенческих отрядов столицы. Четыре тысячи студентов и школьников из 100 образовательных организаций столицы в течение лета будут трудиться во всех сферах экономики России и на зарубежных стройках.

«Трудовой сезон — это важнейшая традиция, которая показывает, что молодежь Москвы — надежная опора экономики. Молодые люди трудятся в десятках отраслей и мест страны, а также за рубежом. В 15-й раз мы даем старт трудовому сезону, где каждый найдет направление по душе», — отметила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

За 15 лет участниками студенческих отрядов Москвы стали более 13 тысяч человек. Ежегодно учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений столицы получают официальный трудовой опыт по специальности, осваивают новые квалификации и направления работы, имеют возможность проходить летнюю практику и копить на личные цели.

Стать частью студенческих отрядов столицы могут молодые люди от 14 лет, предварительно пройдя бесплатное обучение востребованным рабочим специальностям. Для этого достаточно заполнить короткую анкету на сайте Российских студенческих отрядов или портале «Молодежь Москвы».

В этом году школьники и студенты будут трудиться у 20 московских работодателей, а также в рамках всероссийских и международных проектов Российских студенческих отрядов.

В составе команды строителей 1450 человек. Они будут работать на городских, федеральных и международных объектах. В этом году ребята участвуют в обеспечении города горячим водоснабжением на тепловых пунктах ПАО «Московская объединенная энергетическая компания». На площадках «ТЭК Мосэнерго», Южно-Якутской теплоэлектростанции в Нерюнгринском районе и Якутской ГРЭС-2 студенты займутся отделкой и благоустройством расположенной рядом территории. Молодые люди будут трудиться на крупнейших газоконденсатных месторождениях и всероссийских студенческих стройках, а также представят Москву в международных проектах, обеспечивая работу атомных электростанций на территории России, Турции, Египта и Венгрии.

«Сегодня у студенческих отрядов Москвы 50 работодателей-партнеров, из них 20 — столичные организации. Российские студенческие отряды дают ребятам возможность еще во время учебы получить первый профессиональный опыт, научиться работать в команде, брать ответственность и понимать, как устроена выбранная профессия на практике», — рассказала Юлия Дрожжина, председатель правления Российских студенческих отрядов Москвы, депутат Государственной Думы.

1350 студентов университетов и колледжей столицы летом будут работать в детских оздоровительных лагерях на должностях вожатых, спортивных инструкторов, педагогов-организаторов, художественных руководителей и руководителей смен. Они обеспечат безопасный детский отдых в Москве, Московской и Нижегородской областях, во всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан».

250 студентов станут проводниками пассажирских вагонов и будут работать по следующим 15 направлениям: Анапа, Казань, Санкт-Петербург и другие. В структурных подразделениях АО «ФПК» (пассажирские вагонные депо Москва-Киевская и Николаевка) молодые люди будут организовывать и сопровождать пассажирские перевозки: размещать пассажиров согласно проездным документам, контролировать безопасную посадку и высадку, обслуживать в пути и следить за исправным техническим состоянием вагона.

Отряды сервисного направления поработают операторами приема документов в приемных комиссиях столичных вузов. Студенты будут обслуживать пассажиров на высокоскоростных электропоездах «Сапсан», регистрировать пассажиров на рейсы в международном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева, создавать комфортные условия для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Бугорок». Московские отряды также прошли отбор на участие в международном трудовом проекте «Взлетная полоса», в рамках которого молодые люди будут работать в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и в составе сводного сервисного отряда «Гранд» в Сочи.

Участники медицинских отрядов внесут вклад в работу системы здравоохранения страны. Они будут трудиться в больницах Иркутска, Оренбурга, Перми, Челябинска и Сахалина. Студенты начнут ухаживать за больными, попробуют себя в роли санитаров и медицинских сестер в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко, помогать в оздоровлении воспитанников детского лагеря «Бугорок», а также трудиться фармацевтами в крупных аптечных сетях.

Участники сельскохозяйственного направления готовятся к работе в агропромышленном комплексе в качестве ветеринаров, зоотехников, скотников, агрономов, сборщиков сезонного урожая и технологов. Они будут обеспечивать население продовольствием: собирать ягоды в Ленинградской области и яблоки в Липецкой, а для работы в области молочного животноводства студенты отправятся на комплексы и производства в Центральном федеральном округе.

Столичные студенты разных направлений обучения будут обеспечивать страну рыбой и морепродуктами. Отряды, в частности, поработают на рыбоперерабатывающих предприятиях Камчатского края.

С 2020 года в студотрядах Москвы развивают направление для школьников и студентов колледжей столицы от 14 до 17 лет. Несовершеннолетние ребята весной учатся, а летом впервые официально трудоустраиваются у столичных работодателей или работают в рамках проектов Российских студенческих отрядов.

Два несовершеннолетних студента медицинских колледжей столицы прошли отбор и впервые представят направление подростков Москвы на международном студенческом медицинском трудовом проекте «Парма» в Перми. Они будут работать в качестве младшего медицинского персонала: помогать пенсионерам на стойках информации в больницах и поликлиниках города, а также примут участие в досуговой деятельности: творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях.