Москвичам напомнили о перекрытиях в центре города 23 мая

Движение в центре Москвы в субботу, 23 мая, частично ограничат в связи с проведением полумарафона. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уже с 21 мая закрыт Васильевский спуск, а с вечера 22 мая ограничено движение на Москворецкой улице. В день забега с 5:00 перекрыт Большой Москворецкий мост и Варварка. С 8:00 ограничения коснутся Малого Москворецкого моста, Большой Ордынки, Большой Полянки, Житной и Мытной улиц.

Кроме того, с этого же времени будет закрыто движение на Садовом кольце на участке от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре. В центре города недоступны для проезда несколько набережных, на всех перекрытых участках также запрещена парковка.

— Стройте маршруты заранее с учетом временных ограничений, — передает официальный Telegram-канал городского ведомства.

Легкоатлетический забег «Зеленый марафон» пройдет в Москве 30 мая. Он охватит 60 российских городов — от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников, что сделает мероприятие одним из самых массовых в мире.

Между тем полюбившийся горожанам проект «Московское долголетие» открыл новый сезон. Среди прочего в программу вошли экскурсии, речные прогулки, автобусные туры, зарядки на свежем воздухе, занятия водными видами спорта и лесотерапия.