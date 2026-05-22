В Московском регионе объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Подмосковья более чем на сутки из-за ожидаемой грозы с ливнем и усилением ветра.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Местами по Москве и области ожидается гроза с ливнем, градом и усилением ветра в порывах до 17 м/с, в связи с чем введен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такой уровень, являясь средним в колористической шкале погодных предупреждений, символизирует потенциально опасные метеоусловия. Действует он, как пояснили в Гидрометцентре РФ, до 21:00 мск субботы, 23 мая.

Согласно последним данным синоптиков, гроза может начаться в столице после 15:00 мск. При этом до вечера в городе местами может выпасть от 2 до 10 мм осадков, а в отдельных районах - до 15 мм. "То есть на один квадратный метр может выпасть до 15 литров воды", - заметил собеседник агентства. Также грозу ждут пока и предстоящей ночью в период с 03:00 до 06:00 мск.

Как ожидается, именно после грозы столичный регион покинет царящая здесь с понедельника аномально жаркая погода.

"Высокий антициклон, ставший причиной жары, начинает уходить в юго-восточном направлении и разрушаться, вместо него на европейскую территорию страны с севера распространяется тропосферная ложбина, вместе с ней придут прохладные воздушные массы", - поясняли ранее ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Уже сегодня аномалия температуры начнет уменьшаться, и этот процесс продолжится на протяжении всех предстоящих выходных.