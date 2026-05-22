$70.7983.27

Синоптик Тишковец: на севере Подмосковья может сформироваться смерч

ТАССиещё 3

Смерч может сформироваться на севере Подмосковья, юго-востоке Тверской и западе Ярославской области, а также в Вологодской области. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

В Подмосковье может сформироваться смерч
© РИА Новости
"К северу от мегаполиса (север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине) местами может сформироваться смерч", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в Москве 22 мая на каждый квадратный метр улиц прольется не менее 10-15 л воды. Также может выпасть град диаметром до 3-5 мм.

"Такие опасные явления погоды станут предвестниками грядущего похолодания", - отметил синоптик.