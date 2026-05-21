Собянин сообщил о третьем вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Еще один дрон Вооруженных сил Украины был уничтожен системами противовоздушной обороны над Московским регионом. Общее число ликвидированных беспилотников достигло трех.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Шебекинский округ Белгородской области пострадали три человека. В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «газель». Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

20 мая обломки дрона Вооруженных сил Украины упали на строящийся 24-этажный многоквартирный дом в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.