В Москве и области обновлены три температурных рекорда 21 мая

В столичном регионе в четверг, 21 мая, обновлено три температурных рекорда. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, в Москве максимальная температура достигла 30,4 градуса — это на 1,2 градуса выше прежнего достижения 2014 года. В Коломне воздух прогрелся до 30,8 градуса, что на 1,4 градуса выше показателя 1967 года. В Можайске столбики термометров поднялись до 30,7 градуса — на 1,8 градуса выше рекорда 2014 года.

— В дополнение, сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года, — говорится в сообщении.

Последние данные наблюдений метеорологических центров мира и прогнозы экспертов указывают, что планета окажется под влиянием мощного природного явления — Эль-Ниньо. По оценкам специалистов, с высокой долей вероятности в 2026 году оно превратится в супер-Эль-Ниньо, из-за чего лето в России может быть жарким и засушливым. Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

