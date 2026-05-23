Музей Победы подготовил музыкальную программу в выходные

23 и 24 мая Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы сразу на три концерта, в которых примут участие юные артисты. В течение всех выходных любители музыки смогут послушать классику авторские песни, также участники концертов представят танцевальные номера.

В субботу в 15:10 в музее на Поклонной горе состоится концерт в рамках проекта Всероссийского патриотического конкурса «Журавли Победы». На сцену в Зале Полководцев выйдет духовой оркестр Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке под руководством заслуженного деятеля искусств России Алексея Карабанова. В программе прозвучат концертная увертюра «Русь» Валерия Мальгина, концерт для трубы с оркестром Александра Арутюняна и другие произведения.

В воскресенье гостей Музея Победы пригласят сразу на два концерта. В 12:10 хореографическую программу представит Академия спорта и творчества «Красная ZвезДА». Выступление пройдет в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Перед началом программы профессиональные артисты Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» — участники культурных десантов в горячие точки XXI века — расскажут о современных участниках фронтовых агитбригад.

В 17:00 в Зале Полководцев начнется концерт «Дети помнят». На сцене выступят лауреаты и дипломанты Международного конкурса «Дети помнят» в номинациях «вокал» и «хореография». Юные артисты из разных регионов России представят авторские песни и танцы, посвященные подвигам предков и современным защитникам Родины. На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны специальной военной операции, участники патриотических молодежных объединений и не только.

Организатором мероприятия выступает молодежная организация «Новое общество креативных инициатив» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.