Ракова назвала самые популярные сферы для переобучения в Москве

Самые востребованные отрасли для переобучения среди москвичей — промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, IT и индустрия гостеприимства, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«В нашем центре «Профессии будущего» взрослые горожане могут освоить профессию за короткий срок — до трёх месяцев. Обучение проводят по 75 коротким программам. Всего за последние 2,5 года переобучение прошли 90 тыс. человек», — отметила Ракова.

Как уточняется, транспорт, строительство, ЖКХ и промышленность выбрали более 30% слушателей. Среди самых популярных специальностей — оператор станков, сварщик, водитель погрузчика, монтажник РЭА, слесарь-сантехник, токарь и фрезеровщик.

Ещё 28% москвичей выбрали IT-сферу — работу с искусственным интеллектом, информационную безопасность и аналитику данных. Переобучение в сфере услуг и гостеприимства выбрали 27% слушателей.

