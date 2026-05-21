Колоннами экстренного вызова в метро воспользовались более 2 млн раз с 2020 года

С 2020 года пассажиры столичного метро воспользовались колоннами экстренного вызова более 2 млн раз, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 2020 года пассажиры более 2 млн раз воспользовались колоннами экстренного вызова. Свыше трети из них мы оборудовали сенсорными экранами, на которых можно построить маршрут на схеме метро, МЦК и МЦД. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно повышаем качество информирования в городском транспорте», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как уточняется, колонны экстренного вызова есть на каждой станции метро, всего их 775. Такие стелы помогают быстро связаться с оператором в чрезвычайных ситуациях, а также узнать справочную информацию о работе городского транспорта.