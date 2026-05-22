Жара в Москве не смогла в свой последний день побить температурный рекорд

Аномальная жара, царившая в столичном регионе с понедельника, в свой последний день, по всей видимости, не смогла побить суточный температурный рекорд в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Согласно погодной летописи, самая высокая для 22 мая температура воздуха была зафиксирована в Москве в 1897 году - она составила плюс 30,5 градуса.

"Столбики термометров, поднимавшиеся в течение дня до 29 с лишним градусов, с приходом вечера стали опускаться и, получается, что нового рекорда уже не случится", - сказал собеседник агентства.

Впрочем, три новых суточных температурных рекорда аномальная жара на текущей неделе все же установила. Так, 19 мая столбики термометров метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 30,3 градуса, что на 0,1 градуса больше прежнего суточного рекорда, принадлежавшего 1979 году. 20 мая воздух в столице прогрелся до 30,1 градуса, побив тем самым рекорд 1897 года, который составлял 29,7 градуса. 21 мая температура воздуха в столице достигла плюс 30,4 градуса, побив суточный рекорд 12-летней давности, составлявший 29,2 градуса.

Как ожидается, уже в предстоящие сутки через Центральную Россию будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона с центром над севером европейской территории нашей страны.

"В зоне фронта ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в отдельных районах с градом и усилением ветра до 18-23 м/с", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Высокий антициклон, обеспечивавший аномальную жару в Московском регионе и других областях Центральной России, постепенно уходит на юго-восток и распадается.