В Москве пройдет выставка о творчестве Веры Мухиной

Выставка "Вера Мухина: диалоги, грани" стартует 3 июня во Всероссийском музее декоративного искусства. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятие продлится в Москве до 27 сентября. На выставке расскажут о жизни и творчестве скульпторши Веры Мухиной. К примеру, о ее учении в Париже, знакомстве со стекольными мастерскими Италии и Франции и создании экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде.

Завершит выставку раздел "Наш современник". Там будут представлены работы современных художников по стеклу — Андрея Криволапова, Алексея Дрождина и Антона Лукашова. Их творчество вдохновлено идеями и техниками, которые использовала Мухина.

Куратор выставки Кирилл Гаврилин, а архитектор проекта и автор художественной концепции — Юлия Наполова.