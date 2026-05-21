Незначительно изменились участки перекрытий 24 мая в Москве
В столице незначительно изменились участки перекрытий, планируемых 24 мая из-за проведения велофестиваля и велогонки, передает Дептранс.
"Будьте внимательны. Стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений", – призвали в департаменте.
В период с 00:01 до 19:30 движение будет закрыто на проспекте Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.