Незначительно изменились участки перекрытий 24 мая в Москве

В столице незначительно изменились участки перекрытий, планируемых 24 мая из-за проведения велофестиваля и велогонки, передает Дептранс.

© m24.ru

"Будьте внимательны. Стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений", – призвали в департаменте.

В период с 00:01 до 19:30 движение будет закрыто на проспекте Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.