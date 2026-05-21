Музей «Слово» на ВДНХ приглашает на мероприятия ко Дню славянской письменности

Ко Дню славянской письменности и культуры музей «Слово» на ВДНХ подготовил специальную программу. Гостей ждут бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и многое другое. Для музея 24 мая — двойной праздник. В этот день «Слово» отмечает семилетие: его открытие состоялось в 2019 году.

23 мая: иммерсивный спектакль и лекция о Кирилле и Мефодии

В12:00 в музее начнется лекция «Слово для славян: как Кирилл и Мефодий создали новую цивилизацию». Слушатели узнают, каким образом славянская письменность, которая появилась благодаря двум братьям, открыла для множества народов исторические перспективы.

В16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 гостей приглашают на иммерсивный спектакль «Все это лишь слова». В исторической экспозиции музея посетителей будут ждать Михаил Лермонтов, Симеон Полоцкий, Михаил Ломоносов, Александр Пушкин, Александр Блок, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Евгений Евтушенко и Борис Рыжий. В ходе представления можно будет, например, почувствовать себя музой великого поэта, поучаствовать в поэтической битве между Пушкиным и Лермонтовым или в споре акмеистов с символистами.

24 мая: экскурсии, лекция-концерт и мастер-класс по каллиграфии

В 12:00 и 17:00 в музее пройдет тематическая экскурсия «Перо и слово: традиции рукописного текста». На ней расскажут о материалах для письма и разных стилях, а также затронут процесс создания книг. Поговорят и о том, стоит ли вообще сохранять навык ручного письма при наличии современных цифровых технологий.

В 14:00 и 19:00 состоится экскурсия «Братья, подарившие письменность славянам». Слушатели узнают о вкладе Кирилла и Мефодия в культуру славян и о роли кириллицы в единении народов России.

В 15:00 гостей музея ждет необычный формат — лекция-концерт «Поэт устный / поэт письменный». Филолог и сказитель Александр Маточкин объяснит, в чем отличие устной поэзии от письменной: у них совершенно разные истории появления и социальные функции. На мероприятии можно будет в живом исполнении услышать лирические и эпические народные песни, а также песни на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Николая Рубцова, Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.

Кроме того, в15:00 все желающие также смогут посетить мастер-класс по каллиграфии, состоящий из двух частей — теоретической и практической. Сначала участников ждет экскурс в историю славянской письменности, а также знакомство с книжным оформлением и инструментами для письма тысячелетней давности. Во второй части занятия можно будет поупражняться в отрисовке буквицы красной и золотой красками с доработкой тушью, а также попробовать написать что-нибудь ширококонечным пером.