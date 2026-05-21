Станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» готова более чем на 80 процентов

Специалисты уже смонтировали буквы названия станции, выложили гранитом пол платформы и продолжают облицовку стен и потолка.

На строящейся станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро наполовину выполнены архитектурно-отделочные работы и монтаж кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станционный комплекс “Бульвар Генерала Карбышева”, возводимый в составе Рублево-Архангельской линии метро, готов более чем на 80 процентов. На площадке завершаются земляные и монолитные работы, выполняется обратная засыпка котлована. Сейчас почти закончено оформление путевых стен платформенного участка: уже смонтированы буквы названия станции, пол платформы выложен гранитом, продолжается облицовка потолка и колонн. Площадь отделочных работ в пассажирской зоне уже превысила 10 тысяч квадратных метров, а в общей сложности составит почти 16 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

При строительстве станции и оборотных тупиков за ней проектом предусмотрен монтаж свыше 643 километров кабеля, устройство более 23 километров трубопроводов и около 6,2 километра воздуховодов. Кроме того, в станционном комплексе установят свыше трех тысяч единиц основного и более 11 тысяч единиц дополнительного оборудования. Оно преимущественно российского производства или поставляется из дружественных стран. На строящихся объектах столичного метро успешно применяются отечественные электронные системы управления и автоматизации, разработки для управления движением поездов и вентиляционное оборудование.

Благодаря открытию станции «Бульвар Генерала Карбышева» улучшится транспортная доступность районов Хорошево-Мневники и Щукино.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити». Протяженность новой ветки превысит 27 километров. В ее составе будет 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской ветки. Он также рассказал про активное строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.