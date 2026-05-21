Московской фабрике мороженого исполнилось 30 лет

21 мая ведущий столичный производитель мороженого — компания «БРПИ» — отмечает юбилей. За годы работы предприятие нарастило мощности выпуска до 16,5 тысячи тонн ежегодно, ассортимент превысил более чем 250 наименований, среди которых пломбиры, эскимо, ягодные сорбеты и фруктовые льды.

© Вечерняя Москва

Продукция востребована не только в столице и регионах России, но и за рубежом. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— Москва — центр российской пищевой промышленности. В столице выпускают практически все основные группы продуктов: от мясных и молочных до хлебобулочных изделий и десертов. Так, одним из ведущих производителей в городе вот уже 30 лет является московская фабрика мороженого «БРПИ». Ежегодно ее производственная мощность составляет 16,5 тысячи тонн, а ассортиментная линейка насчитывает более 250 уникальных сортов. За годы работы предприятие поставило в регионы России и за рубеж десятки тысяч тонн пломбира, сорбетов, эскимо и другой сладкой продукции, — отметил Анатолий Гарбузов.

Строительство началось в 1992 году, а уже в мае 1996 года была выпущена первая партия мороженого. Ежегодно компания разрабатывает и выводит на рынок более 20 новинок. Благодаря инновационным технологическим разработкам налажено производство функционального мороженого, замороженных десертов, фруктового льда и тортов-мороженое ручной работы.

Фабрика «БРПИ» является одной из востребованных площадок для промышленного туризма в Москве, на постоянной основе принимая участие в городских программах, например, в «Открой #Моспром».

Город поддерживает предприятие: в 2017 году фабрике был присвоен статус промышленного комплекса. В результате проведения модернизации была запущена новая производственная линия, открывшая возможности для дальнейшего расширения ассортимента и разработки новой продукции, соответствующей мировым трендам.