В Москве дороги и цветы полили дополнительно из-за жары

Столичные цветники и дороги дополнительно поливают водой из-за установившейся в городе жары. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы в "Максе".

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко - столбики термометров поднимутся до 28-31 градусов Цельсия. В жаркую погоду дополнительно проводим полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие", - значится в сообщении.

Отмечается, что рано утром были дополнительно политы цветники и газоны таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 см. Работы повторят вечером после 17:00.

"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следите за своим самочувствием. В жаркую погоду возможен тепловой или солнечный удары", - обратились в мэрии к жителям и гостям Москвы.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что на протяжении всей текущей рабочей недели в столичном регионе будет отмечаться аномально жаркая погода, а столбики термометров в дневные часы могут подниматься до плюс 30-32 градусов.