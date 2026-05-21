Автобусы-шаттлы до кинопарка «Москино» выполнили более 16 тыс. рейсов

Более 16 тыс. рейсов совершили бесплатные автобусы-шаттлы маршрута МК1 до кинопарка «Москино». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2024 году президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли современный кинопарк «Москино» в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Это не только современная площадка для производства кинофильмов, но и популярное место для досуга и отдыха москвичей и гостей столицы. Чтобы посетителям было удобно добираться сюда, мы сделали бесплатный маршрут-шаттл. С момента запуска автобусы выполнили более 16 тыс. рейсов, а пассажиры совершили свыше 50 тыс. поездок. Кроме того, для регулярных экспресс-маршрутов и обычных направлений сделали удобную остановку у кинопарка на Калужском шоссе», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Бесплатные автобусы перевозят пассажиров по выходным от станции метро «Теплый Стан». Кроме того, маршрут проходит через Троицк – там специально создали остановку «Физическая улица».

Бесплатный маршрут организовали совместно со столичным департаментом культуры. Пассажиров перевозят 12 современных автобусов большого класса. Время работы маршрута синхронизировали со временем работы кинопарка. Автобусы ходят каждые 8–12 минут.

«Автобусы-шаттлы совершили уже больше 16 тыс. рейсов до кинопарка «Москино». Это серьезный результат, который наглядно доказывает востребованность маршрутов. Очень радует, что площадка развивается, а транспортная инфраструктура движется с ней в едином темпе. Крайне важно, чтобы поездки для пассажиров и дальше оставались быстрыми, удобными и регулярными», – цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

До кинопарка также можно доехать на экспресс-маршрутах Е141, Е142, Е143 и Е148 от станций метро «Теплый Стан», «Корниловская» и «Ольховая». Транспорт следует с интервалом 10–20 минут. Время в пути – около 35 минут.

Кинопарк «Москино» – часть проекта Сергея Собянина «Москва – город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен второй этап развития: построено 36 натурных площадок, шесть павильонов, 14 объектов инфраструктуры. Среди них декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Города Восточной Европы» и другие.