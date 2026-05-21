В Музее Победы пройдет военно-историческая конференция

27 мая в Музее Победы состоится международная военно-историческая конференция «Вставай, страна огромная…», посвященная 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Организаторами мероприятия выступили Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Музей Победы.

Участниками научной встречи в музее на Поклонной горе станут ведущие отечественные ученые, архивисты, преподаватели и студенты, слушатели и курсанты вузов силовых ведомств, представители МИД России, Республики Беларусь и аппарата военных атташе при Посольствах Социалистической Республики Вьетнам, Государства Израиль, Республики Сербия, Туркменистана в Российской Федерации, а также общественных и молодежных организаций.

Среди почетных гостей – директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор Михаил Мягков, представители Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Алексей Тицкий и Владимир Игнатик, начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн ВС Республики Беларусь полковник Сергей Корнев, военный атташе при посольстве Социалистической Республики Вьетнам в РФ Выонг Дак Тханг, военный атташе при посольстве Государства Израиль в РФ Игаль Шапочник, атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Сербия в РФ полковник Йовица Босанчич и другие.

В рамках конференции в Музее Победы участники рассмотрят вопросы противодействия фальсификациям и искажениям истории в современном информационном пространстве.