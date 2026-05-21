Медведь Гром впервые в жизни искупался в бассейне в Московском зоопарке

Свой летний сезон открыл сегодня в Московском зоопарке медведь Гром. Спасённый в Донбассе, он искупался в бассейне впервые в жизни. Гром спустился по лестнице, которую построили специально для него, и сразу улёгся в воду. Распластал живот и лапы по дну бассейна. Потом поднялся и тут же стряхнул капли с тёмной шерсти.

Публика отреагировала овациями, и артист гордо окинул взглядом балкон. А потом продолжил путь по своеобразному каньону, неторопливо изучая каждый изгиб. Четыре года назад Грома эвакуировали из города Кременная - это в ЛНР, где он почти 10 лет жил на территории завода. Но только прописавшись в Москве, медведь смог наконец адаптироваться к мирной и комфортной жизни.