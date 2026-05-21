Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог в Даниловском районе

В Даниловском районе Москвы планируется строительство и реконструкция около четырех километров дорог. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Сейчас завершается проектирование улично-дорожной сети. Реконструируем Летниковскую улицу протяженностью около 700 метров, участок Дербеневской улицы и съезд на улицу Кожевнический Вражек, участок улицы Кожевнический Вражек, участок Кожевнической улицы, 3-й Кожевнический переулок и участок 2-го Кожевнического переулка, — написал глава города.

Также в этом районе создадут Проектируемый проезд № 1010, который пройдет от 2-го Павелецкого проезда до въезда в жилой комплекс «Эра». Новый Проектируемый проезд № 5 соединит его с Дербеневской улицей.

Также будет проведено строительство и реконструкция Проектируемого проезда № 1 от 2-го Павелецкого проезда до Даниловской набережной и Проектируемого проезда № 3 между Дербеневской и Летниковской улицами.

Кроме того, планируется открыть маршрут наземного транспорта, который свяжет новую жилую и деловую застройку на Летниковской и Дербеневской улицах, в Жуковом проезде и Проектируемом проезде № 1010 со станцией метро «Павелецкая» и железнодорожной платформой Дербеневская.

Завершение реализации проекта запланировано на 2028 год. В результате улучшится транспортная доступность в Даниловском районе, в том числе на территории вокруг строящихся жилых комплексов, говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

14 мая Собянин сообщил, что специалисты завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры рядом с московским городским вокзалом Лихоборы. Раньше здесь находилась железнодорожная платформа НАТИ.