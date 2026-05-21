В "Острове мечты" откроют масштабную автомобильную экспозицию

Более 250 экспонатов, среди которых суперкары, трековые автомобили и внедорожники, представят на интерактивном фестивале "Автовыходные х Остров мечты" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"С 20 по 21 июня 2026 года южный ландшафтный парк "Острова мечты" превратится в настоящий автомобильный город - на территории пройдет интерактивный фестиваль "Автовыходные х Остров мечты". Формат мероприятия сочетает масштабную экспозицию, образовательные активности и развлекательный контент. Автолюбителей ждут более 250 самых ярких, необычных и зрелищных экспонатов - от суперкаров и трековых автомобилей до редкой классики, гоночных моделей и уникальных внедорожников", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что машины представят известные коллекционеры, автоспортсмены, реставраторы и энтузиасты отрасли. Одним из самых ярких событий фестиваля станет авто-дефиле - можно будет увидеть редкие автомобили в движении. Гости также смогут посетить лекции ведущих специалистов автоиндустрии России, познакомиться с владельцами выставочных автомобилей и задать интересующие вопросы.

Для юных автолюбителей будет работать детская зона с различными активностями, здесь будет городок с педальными машинками и элементами ПДД, пройдут мастер-классы по созданию моделей автомобилей при поддержке Московского Политеха, занятия по автомобильному искусству, квест по всей экспозиции с призами, уличная картинг-зона и другие развлечения. На территории будут работать тематические интерактивные пространства.