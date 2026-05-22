Собянин рассказал о планах развития Москвы на ближайшие годы

Сергей Собянин выступил на форуме партии "Единая Россия", где он рассказал о результатах развития Москвы и планах на будущее. О подробностях мероприятия мэр рассказал в своем блоге.

Он указал, что за последние 5 лет был очень сложный период в истории России и ее столицы. Тогда началась пандемия COVID-19, которая стала серьезным испытанием. Однако московские власти достойно его прошли, обеспечив доступную и качественную медицинскую помощь горожанам. Также удалось восстановить экономику, вывести ее на высокий уровень.

При этом страна живет в период проведения СВО, в условиях жесточайших экономических санкций, однако, как подчеркнул Собянин, "мы не жалуемся и не оправдываемся".

"Мы твердо обещаем и держим свое слово, выполняем все-все до одной программы, которую мы с вами наметили пять лет тому назад. Обсуждали в этом зале и поддержали как нашу программу", – добавил мэр.

По словам градоначальника, власти несут ответственность за Москву, который является одним из самых мощных экономических мегаполисов мира и центром экономического и культурного развития РФ.

Он отметил, что Москва по-прежнему является локомотивом российской экономики. Она также будет лидером развития самой высокотехнологичной промышленности страны.

За 5 лет рост производство обрабатывающих отраслей составил 3,4 раза. В настоящее время в высокотехнологичной промышленности заняты порядка 800 тысяч людей. Этому, в частности, способствовало создание крупнейшей в России особой экономической зоны.

"Построили там миллионы квадратных метров качественных промышленных площадей. Мы запустили реорганизацию депрессивных территорий, комплексного их развития, строя там не только жилье, но и качественные рабочие места", – подчеркнул глава города.

Более того в столице запустили программу стимулирования застройщиков, чтобы они вкладывали не только в недвижимость, но и промышленность. Результатом стало то, что Москва вернулась в важную для страны индустрию.

Вместе с тем город реализует мощную программу поддержки Вооруженных сил России, создавая новые инструменты вооружения, электронику и компоненты, одежду, продовольствие и медикаменты. Москва – лидер по поддержке военно-промышленного комплекса.

"Развивая производственные предприятия, конструкторские бюро, обучающие сервисные центры, за последние годы мы вложили больше двух триллионов рублей в поддержку нашей армии, поддержку федеральных крупных проектов, поддержку нашей страны", – указал Собянин.

Помимо этого, столичные власти поддерживают военных, которые находятся в зоне спецоперации, на линии боевого соприкосновения. Поддержку оказывают также их семьям.

"С самого начала специальной военной операции мы с нашими побратимами — городами Донецком и Луганском реализуем программу мощной поддержки этих центров Донбасса. За эти годы мы построили и реконструировали миллионы квадратных метров дорог. Тысячи зданий отремонтировали, реконструировали объекты соцкультбыта: детские сады, школы, парки и так далее, вернули нормальную жизнь в эти города", – рассказал мэр.

Вместе с тем была реализована крупнейшая программа развития Москвы – 160 миллионов "квадратов" недвижимости, на 20% улучшена обеспеченность москвичей жильем. Также построили новый мощный транспортный каркас города и обеспечили сотни тысяч рабочих мест не только в центре, но и на окраине столицы.

Говоря о программе реновации, градоначальник уточнил, что более 250 тысяч человек уже переселились в новые дома. Практически каждая десятая московская семья едет в новое жилье из депрессивного аварийного. Такое развитие влечет за собой высокие требования к архитектуре и качеству зданий. В настоящее время любое здание в столице проходит тщательную экспертизу с точки зрения его архитектурного облика, качества и надежности.

"Что касается благоустройства, мы практически создали новую общественную среду, которая, конечно, улучшает самочувствие наших граждан, создает ощущение своего города. Общественные пространства стали, действительно, частью нашей повседневной жизни – продолжением нашего дома, продолжением нашей квартиры, продолжением нашего города, в котором мы с вами живем", – сказал Собянин.

Он заверил, что экология города будет улучшаться, а уровень благоустройства в центре и в отдаленных районах будет на высоком уровне.

Кроме того, за 5 лет в городе построили 563 километра линий метро, МЦК, МЦД, 265 станций рельсового транспорта, 1,6 тысячи километров дорог и почти 40% всех инженерных сооружений, возведенных в столице за всю историю. В данный момент построено 127 станций метро и МЦК. В ближайшие годы работы будут завершены на Рублево-Архангельской и Бирюлевскую линиях. Метро также придет в Гольяново и Сколково.

Московские центральные диаметры демонстрируют самый большой прирост пассажиров их всех видов транспорта. За последние года рабочие построили десятки современных вокзалов.

"Сейчас задача – развивать Московский центральный узел, продлевая Московские центральные диаметры дальше до столиц регионов, которые с нами граничат, создавая единую транспортную систему. По поручению президента принято решение о строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург. И Москва принимает в этом самое активное и непосредственное участие", – поделился глава города.

В городе также создали целую линейку новых видов транспорта. Среди них – метропоезда мирового уровня, новые трамваи, в том числе беспилотные, электробусы и речные электросуда.

За последние годы, продолжил Собянин, Москва еще уделила отдельное внимание вопросу здравоохранения. В частности, полностью реконструировали амбулаторное звено, оснастили его новой техникой и стандартами оказания помощи. Затем аналогичное решение было принято в отношении больниц и стационаров. Половина этой задачи уже решена, подчеркнул мэр.

Однако мало построить качественные здания. Их нужно "насытить" новыми технологиями, чтобы помогать врачам ставить точные диагнозы и назначить необходимые исследования.

"В Москве сегодня самая большая продолжительность жизни – 80 лет – это тот результат, которого мы достигли. Немаловажную роль в этом играют не только здравоохранение, окружающая среда, но и вовлечение наших пожилых людей в культурную жизнь, в активную общественную жизнь. Только так можно обеспечить активное московское долголетие", – пояснил Собянин и добавил, что столица продолжит развивать городские социальные и реабилитационные услуги.

В столице также реализуется масштабная программа улучшения образования. За последние годы возвели 700 школ и детсадов, наметили программу реконструкции и строительства еще тысячи образовательных учреждений. Кроме того, важны учителя, которые получают достойную зарплату. В их руках все инструменты, в том числе "Московская электронная школа", которая делает столичное образование одним из лучших в мире.

Для развития среднего профессионального образования в Москве заменяют тысячи лабораторий, создавая новую образовательную среду и внедряя новые стандарты. Практику ребята проходят на предприятиях.

"Наши колледжи стали модным направлением у молодежи. Это очень важно", – указал Собянин.

Молодые люди получают качественную профессию, обеспечивают достаток для себя и своей семьи. Москва продолжит развивать колледжи, не уступающие лучшим университетским кампусам.

По числу культурных событий и достопримечательностей столица заняла первое место в России и вошла в топ-3 мировых мегаполисов. Это результат огромной системной работы, указал градоначальник.

"Москва – крупнейший центр креативных индустрий. Сегодня там работает в этой отрасли, в смежных отраслях, почти 1,5 миллиона человек. И это новое направление, без которого нам не обойтись. Это кино, телевидение, медиа, дизайн, мода и так далее. Это огромный пласт, который либо мы реализуем, либо мы потребляем продукцию недружественных нам стран", – отметил мэр.

Вместе с тем важна не только экономическая сторона вопроса, но и политическая, а также идеологическая. Поскольку контент потребляют не только взрослые, но и дети.

На будущее Москва ставит задачу: весь город как большая культурная площадка, где получить услуги можно даже на улицах и в парках. Они должны быть доступны для каждого жителя. Столичные власти должны и дальше строить и реконструировать музеи и концертные залы.

В конце выступления Собянин затронул вопрос безопасности. Он напомнил, что Москву критиковали за систему видеонаблюдения о говорили о том, что она была направлена против оппозиции.

"Это не против оппозиции, это против преступников. За эти годы посмотрите, как снизилась преступность. Разбойные нападения снизились в 12 раз, грабежи в 20, кражи из квартир в 64, преступники, преступления в общественных местах в три раза. А угон машин стал вообще просто экзотикой, которую совершают только фрики, которых тут же ловят", – объяснил он.

Москва продолжит двигаться к тому, чтобы стать мощным экономическим, культурным, качественным центром, а также безопасным и удобным городом для жителей, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-городов Европы по продолжительности жизни. Политолог Глеб Кузнецов рассказал, что темпа восстановления и роста пандемии нет ни у одного западного мегаполиса. Российская столица ушла вверх, в том время как Лондон и Нью-Йорк либо стояли на месте, либо проседали, а Сан-Паулу лишь вернулся к показателям 2019 года.