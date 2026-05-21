Выставка «АРХ Москва» пройдет в Гостином дворе с 27 по 30 мая

В Гостином дворе под патронатом правительства Москвы и департамента градостроительной политики столицы с 27 по 30 мая 2026 года пройдет XXXI Международная выставка-форум «АРХ Москва». Об этом сообщила пресс-служба выставки.

«Участники и спикеры деловой программы «АРХ Москвы» 2026 поговорят об идеалах архитектуры, урбанистики, девелопмента, городской среды; о том, что такое идеальный город, возможен ли он или это просто утопия. Посетителей ждут дискуссии, образовательная программа, молодежная и детская программы, а также экспериментальные и исследовательские форматы», – говорится в сообщении.

Как указано в материале, в 2026 году куратором «АРХ Москвы» стал один из ведущих московских архитекторов Тимур Башкаев. Куратор и оргкомитет предложили участникам градостроительного процесса подумать о том, что для каждого из них идеал, каким они видят идеал в своей профессии: идеальный проект, идеальное здание, идеальное инженерное решение, идеальный город; какие шаги предпринимают, чтобы к этому идеалу приблизиться.

На площадках «АРХ Москвы» пройдут мероприятия четырех разделов: «Архитектура», «Девелопмент», «Материя архитектуры» и «Детали». Сегодня выставка-форум объединяет более 200 участников (государственных институций, девелоперов, архитектурных студий, дизайн-бюро, профильных учебных заведений, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов) и более 200 мероприятий деловой программы, которые будут проходить на восьми дискуссионных площадках.

В рамках выставки также пройдет книжная премия, в рамках которой отметят лучшие издания по архитектуре, дизайну и урбанистике в восьми номинациях. Итоги премии будут подведены 29 мая на церемонии награждения.