Стала известна самая популярная ягода у москвичей в этом сезоне

Около 80 процентов спроса на свежие ягоды в этом сезоне в Москве пришлось на клубнику. Об этом АГН «Москва» рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Традиционно на первом месте клубника, которая составляет 80 процентов спроса, а также черешня, смородина и малина. Общий тренд на покупку свежей локальной продукции от домашних хозяйств и ориентация на здоровый образ жизни продолжают поддерживать рост рынка», — сообщила Левашенко.

Она заметила, что в этом году выручка за продажу этой ягоды в столице может вырасти в два-три раза в сравнении с прошлым годом. По мнению эксперта, на это влияет увеличение торговых точек клубники, а также рост потребителей на фермерскую продукцию в этом году.

Также ранее Минсельхоз сообщил об увеличении общего сбора ягод и более высокой урожайности клубники у основных поставщиков ягоды (в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае).

Ранее в московском магазине стали продавать черешню по цене красной икры. Так, 300 граммов ягоды выставили за четыре тысячи рублей.