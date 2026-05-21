Новые автобусы выйдут на четыре маршрута общественного транспорта

Новый подвижной состав 2026 года выпуска выйдет на еще четыре столичных маршрута. Об этом сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

© m24.ru

"Благодаря подписанию новых госконтрактов коммерческие перевозчики столицы получили уже 164 из 278 автобусов российского производства. Ими воспользовались более 900 тысяч пассажиров", – отметил Ликсутов.

В частности, к 23 мая 34 из 41 маршрута будет обслуживать самый современный подвижной состав. Например, новый транспорт выйдет на маршрут 375 – вместо автобусов малого класса на линии ожидаются машины "ЛиАЗ-4292.60" среднего класса. Также автобусы "ЛиАЗ-5292.65" большого класса выйдут на 544-й маршрут, а на 496-й и 522-й – "ГАЗ-A68R52" малого класса с низкопольной накопительной площадкой.

В современных российских автобусах есть системы климат-контроля, медиаэкраны с отображением остановок и пересадок, USB-зарядки, кнопки адресного открытия дверей и площадки для колясок.

Ранее более 200 автобусов российской сборки вышли на маршруты "Москва – область". Новые "ЛиАЗ Ситимакс 12", "НефАЗ-5299" и "НефАЗ-5299" пригородной модификации поступают в парки Мосгортранса с начала года. Они отличаются большей вместимостью и современными сервисами для пассажиров.