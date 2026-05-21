Москвичам назвали дату ухода жары

В выходные 23-24 мая жара в Москве спадет. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По ее словам, в субботу в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, а ночью гроза. При этом столбики термометров покажут 14-16 градусов Цельсия ночью и 21-23 градуса днем. В воскресенье также прогнозируется переменная облачная, местами кратковременные дожди. Ночью будет 8-13 градусов, а днем 20-25.

Макарова добавила, что такая температура соответствует климатической норме.

Ранее в Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова сообщили, что жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности.