Спецпроект «Ваш навигатор по налогам» появился на портале mos.ru

На портале mos.ru появился спецпроект «Ваш навигатор по налогам». Благодаря ему горожане могут узнать, как просто и удобно оплатить налоги, легализовать свой доход, а также получить план действий по защите трудовых прав.

В Москве развивается частное предпринимательство, работу на себя выбирает большое число горожан. Однако бизнесмены, как начинающие, так и со стажем, не знают о том, как правильно платить налоги. «Ваш навигатор по налогам» призван защитить доходы москвичей и сделать прозрачными отношения с государством.

В спецпроекте собраны примеры различных жизненных ситуаций, связанных с получением дохода и уплатой налогов. Жители столицы смогут узнать, как правильно платить налоги при сдаче квартиры, машины или другого имущества в аренду и какие есть ограничения, как просто легализовать свой доход фрилансерам, кондитерам.

Навигатор также поможет защититься от неофициального трудоустройства, которое лишает их соцгарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получить налоговые вычеты. Благодаря спецпроекту москвичи смогут составить план действий в случае, если работодатель не заключает договор в письменной форме.

Налоги — это главный источник доходов бюджета Москвы. Средства идут на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, экономики, науки, искусства. Каждый из миллионов работающих граждан вкладывается в социальные инициативы, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

