В Москве расширят проект по установке медиакиосков

В Москве продолжается эксперимент по созданию сети медиакиосков — современного формата для продажи прессы, книг и сопутствующих товаров. Этот проект реализуется Департаментом средств массовой информации и рекламы Москвы в рамках поручений Мэра города по обновлению системы распространения печатной продукции.

Первые семь медиакиосков были установлены в центре столицы в 2025 году. За время их работы наблюдается значительный интерес к новому формату со стороны жителей, издателей и участников рынка. Медиакиоски стали востребованным элементом городской среды и современным местом для приобретения прессы и книг.

С учетом положительных результатов эксперимента мэр Москвы Сергей Собянин решил расширить проект: в 2026—2027 годах в столице планируется установить еще 50 медиакиосков на местах действующих киосков «Печать».

Новый формат медиакиосков привлек новую аудиторию, включая молодежь и семьи с детьми, а также повысил интерес к печатной продукции. В ассортименте представлены не только газеты и журналы, но и книги о Москве, детские издания, художественная литература, новинки и классика. Кроме того, посетители могут приобрести кофе, напитки, снеки, сувениры и товары первой необходимости, а также воспользоваться услугами зарядки устройств и получения интернет-заказов.

По итогам пилотного этапа продажи прессы и книг в медиакиосках увеличились более чем в два раза по сравнению с традиционными киосками в аналогичных местах. Также наблюдается рост среднего числа покупок и времени пребывания посетителей, что подтверждает востребованность новой модели как среди покупателей, так и среди издателей.

Медиакиоски планируется размещать в привычных для горожан местах с высоким пешеходным и пассажирским трафиком — рядом со станциями метро, МЦД и МЦК, остановками общественного транспорта, в жилых районах, а также деловых и культурных центрах.

Действующие медиакиоски расположены по адресам: улица Красная Пресня, д. 1, стр. 3 (м. Краснопресненская); улица Шаболовка, д. 30А (м. Шаболовская); проспект Мира, д. 115, стр. 1 (м. ВДНХ); улица Большая Якиманка, д. 56 (м. Октябрьская); улица Пятницкая, д. 21, стр. 1 (м. Новокузнецкая); улица 10-летия Октября, д. 11 (м. Спортивная); 2-й Николощеповский переулок, д. 4 (м. Смоленская), говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Первые медиакиоски установили в сентябре прошлого года. Киоски оснащены мультимедийными экранами с возможностью онлайн-заказа, доступом к карте Москвы и афише городских событий.