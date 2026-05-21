Воздух в Москве прогреется до аномальных отметок

В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.