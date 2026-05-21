В Москве вручили III Национальную премию им. Лихачева

В рамках фестиваля «Интермузей. БРИКС+» в Москве 20 мая вручили III Национальную премию в области музейного дела имени Д.С. Лихачёва.

Церемония награждения состоялась в Государственном академическом Малом театре России.

«Стать номинантом премии Лихачёва — это уже колоссальная победа и показатель вашего большого труда. Вы вносите значимый вклад в развитие отечественной культуры и служите примером самоотдачи и любви к избранному делу», — подчеркнула Министр культуры России Ольга Любимова в своём видеообращении.

Персональные награды получили генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, замдиректора по научной работе Музея архитектуры им. Щусева Анатолий Оксенюк и заместитель генерального директора по учёту, хранению и реставрации Владимиро-Суздальского музея-заповедника Вера Берченева.

В номинации «Экскурсовод» премию разделили методист музея-заповедника «Куликово поле» Наталья Новикова и специалист просветительского отдела московского Музея русского импрессионизма Константин Цаликов.

Среди спецпроектов члены жюри отметили иллюстрированный двухтомник «Московский Витрувий», выпущенный ГМИИ им. Пушкина; экскурсию-спектакль «Встречаемся у якорей» Музейно-выставочного центра Находки, «Космическую лабораторию музейных профессий» для глухих и слабослышащих подростков на базе Музея истории космонавтики им. Циолковского в Калуге.

В числе выставочных проектов-победителей: выставки «Наш авангард» Русского музея и «Индия. Ткань времени» музея-заповедника «Царицыно», экспозиция Центрального музея российского казачества и наскальная живопись в музее-заповеднике «Пещера Шульган-Таш» в Башкортостане.

Музеем года признан Калининградский филиал Государственной Третьяковской галереи, который начал работу в июне 2025 года.

В номинации «Служение делу» награды получили почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксёнова и заведующий отделом искусства и археологии античного мира в Пушкинском музее Владимир Толстиков.

Всего назвали победителей в 17 номинациях.

