Синоптик Ильин: в июне Москва может прогреться до +30 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал достаточно тёплый июнь в Москве, а к концу месяца — усиление жары.

В беседе с aif.ru он отметил, что с начала месяца и почти до середины июня температура воздуха будет держаться в пределах +17...+22 °C. К середине месяца, по его словам, воздух прогреется до +25 °C.

«В третьей декаде возможно понижение температуры ниже +20 °C на непродолжительный период», — сказал Ильин.

Синоптик добавил, что затем температура снова начнёт расти. В конце июня возможно потепление до +25...+30 °C, и такая погода может перейти на начало июля.

Также стало известно, что в Казани 19 мая был побит температурный рекорд 1984 года. Воздух прогрелся до +31,2 °C при прежнем максимуме +30 °C, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Гидрометцентр РТ.

