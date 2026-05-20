Московский зоопарк раскрыл подробности о спасении бегемотов Пабло Эскобара

Московский зоопарк приступил к масштабной операции по спасению 80 бегемотов из личного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара в Колумбии. Представители зоосада в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, что эти животные не заслуживают смерти только потому, что оказались в неподходящем месте.

— Как всемирная природоохранная организация мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу, — отметили в зоопарке.

Ключевым партнером в этой операции стала организация «Вантара» из Джамнагара, Индия — одно из крупнейших мировых учреждений по спасению и реабилитации диких животных. «Вантара» предложила разместить максимально возможное количество бегемотов, создав для них специально спроектированную природную среду.

— Наши коллеги из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии подтвердили свою готовность внести свой вклад. Сейчас мы работаем над справедливым распределением животных, чтобы решить генетические проблемы, связанные с ограниченным генофондом этой популяции, — уточнили представители зоопарка.

Четыре бегемота были завезены в Колумбию для ранчо наркобарона Пабло Эскобара в 1980-е годы. После ликвидации их владельца гиппопотамы оказались на воле, их численность начала быстро расти в условиях отсутствия естественных хищников. Биологи отметили, что популяция этих животных разрушает экосистему Колумбии, поэтому было принято решение усыпить около 80 особей.

О начале операции по спасению животных 20 мая сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. «ВМ» связалась с зоосадом, чтобы узнать подробности.