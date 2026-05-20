Москвичам раскрыли срок начала купального сезона

Купальный сезон в Москве еще не наступил. Но закаленные люди могут отправляться на водоемы уже сейчас. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Несмотря на жаркие дни в столице, на данный момент в Москве-реке вода еще холодная — плюс 14 градусов тепла, а температура воды в закрытых водоемах московского региона, например, в прудах, до плюс 16 градусов», — сказал эксперт.
По его словам, для открытия купального сезона лучше подождать конца мая, когда вода прогреется до 18 градусов. При этом оптимальной для купания считается температура воды плюс 22 градуса и выше, отметил он.
Ранее москвичей предупредили о снижении температуры воздуха к выходным. Она может опуститься до плюс 20-23 градусов.