Началось благоустройство пешеходной зоны комплекса "Москва-Сити"

Началось благоустройство пешеходной зоны делового комплекса "Москва-Сити". Оно пройдет в три этапа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках первого этапа в 2026 году специалисты обустроят три пешеходные зоны, в том числе путь к башням от станции МЦК Москва-Сити и одноименной станции МЦД, создадут комфортные зоны ожидания транспорта, организуют парковки для велосипедов, мотоциклов и роботов-доставщиков, установят единые навигацию и освещение, а также малые архитектурные формы. Помимо этого, они озеленят территорию вокруг делового центра.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в городе недавно завершилось формирование хаба "Москва-Сити". После открытия городского вокзала Москва-Сити МЦД-1 деловой центр станет еще популярнее у москвичей и туристов.

"Чтобы пребывание на территории "Москва-Сити" было комфортным в любое время года, проводим здесь комплексное благоустройство", – подчеркнул вице-мэр.

Вместе с тем в городе обновят парк "Красная Пресня". При разработке проекта учитывался особый охранный статус территории. Основная задача специалистов – создать современное и функциональное пространство для отдыха, сохранив при этом историческую аутентичность.