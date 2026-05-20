В Москве-Сити построят еще один небоскреб

Архитектурно-градостроительное решение согласовали для 52-этажного делового комплекса в 1-м Красногвардейском проезде в Москве.

Внутри здания, помимо офисов, разместят торговую галерею и несколько кафе, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Концепция башни высотой 248,6 м отвечает актуальному тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности в самом сердце делового района. Фасады комплекса будут выполнены в оригинальной волнообразной пластике: остекление стилизовано под японское оригами. Такое решение придаст небоскребу визуальную легкость, а также гарантирует естественное освещение всех офисных помещений. Особое внимание уделено интеграции здания в существующую городскую среду: благоустройство прилегающей территории обеспечит бесшовную связь с пешеходными маршрутами района", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проект дополнит среду ММДЦ Москва-Сити новыми функциями и будет в полной мере соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика. Точкой притяжения на верхних этажах башни станет панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами.