Трамваи перестанут ходить в районе Строгино по выходным с 23 мая

Трамваи с 23 мая перестанут ходить в районе Строгино по выходным. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

© Вечерняя Москва

Курсировать перестанут трамваи на маршрутах № 10, 15, 21. В свою очередь, маршруты № 30 и 31 объединят в единый № 30+31, который будет ходит от остановки «Михалково» (МЦК Коптево) через станции метро «Войковская» и «Щукинская» до проспекта Маршала Жукова.

На место трамваев в районе запустят автобусы под номером 010, которые будут ходить от улицы Кулакова до метро «Щукинская», и под номером 021 от Таллинской улицы до метро «Щукинская».

В будние дни трамваи продолжат курсировать без изменений.

По словам заммэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, на Строгинском мосту начинается капитальный ремонт путей. Основные работы будут проводиться без полного закрытия движения, ограничения вводятся только в субботу и воскресенье для подключения временных путей к действующему участку.

— Затем специалисты Московского метрополитена начнут обновлять пути на мосту без изменений в работе маршрутов, – приводят слова Ликсутова в Telegram-канале Дептранса.

Движение транспорта ограничили на участках проектируемого проезда № 6076 и улицы Изюмской с 6 апреля до 31 августа. Это связано с проведением строительных работ.