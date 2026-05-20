Собянин: Завершить строительство станции «Достоевская» планируется в 2030 году

Активное строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро продолжается в столице. Об этом в среду, 20 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты закончили проходку шестого шахтного ствола — смонтировали 43 чугунных кольца диаметром шесть метров и высотой один метр каждое.

— Все работы проходили вручную, без средств малой механизации. Метростроители прокладывали шахту в неустойчивых грунтах с помощью отбойных молотков. Именно через этот ствол будут возводить станционный комплекс, включая платформенный участок. Затем шахту ликвидируют, — пояснил глава города.

В 2030 году планируется завершить строительство станции. Собянин подчеркнул, что это один из самых сложных проектов в Московском метрополитене. Он рассказал, что работы идут в условиях плотной городской застройки, большого количества инженерных коммуникаций и обильного водопритока.

— «Достоевская» станет 13-й станцией на Кольцевой линии, одной из самых востребованных в столичном метро. У пассажиров появится дополнительная пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию. Тысячи москвичей смогут выбирать более удобные варианты поездок, — заключил мэр Москвы в МАКС.

15 мая Собянин сообщил, что в столице начали проходку правого тоннеля между станциями «Ватутинки» и «Кедровая» Троицкой линии метро. По его словам, на южном участке линии сейчас одновременно работают три тоннелепроходческих щита. Также продолжается строительство шести будущих станций, включая «Сосенки», «Десну» и «Троицк».