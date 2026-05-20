Изнывающим от жары москвичам выдали бесплатную воду

Пассажирам столичного транспорта, изнывающим от установившейся в Москве жары, бесплатно раздают воду на станциях метро, МЦД и автовокзалах.

Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

С 12:00 до 18:00 инспекторы ЦОМП предлагают бутылки с водой на станциях метро «Филевский парк», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская». Пассажирам раздают бутилированную воду на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота» пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Кроме того, с 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК дают воду на Казанском, Ярославском, Савеловском, Курском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская.

С 14:00 раздают пассажирам воду сотрудники МТППК в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Бутылки могут получить пассажиры «Аэроэкспресса» в автобусах возле метро «Ховрино». Раздачу организовали и в автобусах на Домодедовском направлении.

Также воду предлагают сотрудники службы ЦОДД на причалах регулярного речного электротранспорта и на маршрутах для прогулок «Киевский» и «Китай-город».

В салонах электросудов же можно в любое время попить из кулеров.

Мы следим за температурой воздуха и при необходимости обновим список станций, на которых будем раздавать воду пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Ранее москвичей предупредили о снижении температуры воздуха к выходным. При этом в Москве в среду и четверг мая могут обновиться суточные рекорды тепла. Прежние максимумы для 20 и 21 мая держатся с 1897 года ( +29,7 градуса) и 2014 года (+29,2 градуса).