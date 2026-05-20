Древовидные пионы зацвели в «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» расцвели древовидные пионы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале сада.

© Мослента

Там уточнили, что в коллекции сада есть более 30 сортов пионов, включая редкие ИТО-гибриды (пионы, полученные путем скрещивания травянистых и древовидных видов).

«Сейчас у нас — один из самых роскошных сезонов года. Среди цветущих кустов есть настоящие ботанические легенды: в саду растут одни из самых старых древовидных пионов Москвы — им уже более 70 лет! Их огромные махровые цветки достигают 20 см в диаметре», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в саду представлены цветы самых разных оттенков: от жемчужных и лимонно-жeлтых до тeмно-пурпурных и огненно-оранжевых с бордовым кантом.

Именно в «Аптекарском огороде» в середине XX века началась отечественная селекция пионов и появились первые русские сорта.

С 1 мая Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» изменил часы работы на летние.