Собянин, Кравцов и патриарх Кирилл посетили парад «Не прервется связь поколений»

Мэр столицы Сергей Собянин, министр просвещения России Сергей Кравцов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду, 20 мая, посетили ежегодный парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© Вечерняя Москва

Мероприятие состоялось на территории комплекса «Поклонная гора» рядом с Музеем Победы. В нем приняли участие более 3,5 тысячи кадет — 52 парадных расчета. В торжественном марше прошли расчеты из Cанкт-Петербурга, Ижевска, Луганска, Перми, городов Волжский и Строитель, а также Бреста.

На парад были приглашены ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, представители органов законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагоги, родители и учащиеся московских школ.

Парад кадетского движения Москвы проводится с 2015 года. На данный момент кадетское движение в столице охватывает порядка 28 тысяч детей. Кадетские классы открыты в 225 школах, передает агентство городских новостей «Москва».

22 мая в Музее Победы также пройдет гала-концерт и награждение победителей и призеров образовательной программы для кадет — проекта «Историческое путешествие». Кадеты-семиклассники из 12 образовательных учреждений Москвы представят постановки о ВОВ, подготовленные по историческим материалам.