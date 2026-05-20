Заседание Директорской ложи театров Москвы пройдет 25 мая

Заседание Директорской ложи театров Москвы состоится в конференц-холле отеля «Сафмар Аврора Люкс» (улица Петровка, дом 11) 25 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Соответствующий проект Столичного Цеха Деятелей Культуры (СЦДК) поддерживают московская городская Дума и правительство Москвы. Межрегиональное общественное патриотическое движение «Вечно Живые» традиционно выступает партнером инициативы.

Мероприятие станет площадкой для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов развития отрасли.

В заседании Директорской ложи театров Москвы примут участие более 120 руководителей столичных театров, концертных залов и их коллеги других направлений культуры города.

Почетными гостями ложи в этот день планируют быть: заместитель председателя Совета Федерации федерального собрания РФ — Инна Святенко, сенатор РФ от Костромской области — Светлана Кириллова, председатель комитета Госдумы по культуре — Ольга Казакова, председатель Московской городской Думы — Алексей Шапошников и другие.