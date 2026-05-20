На Поклонной горе прошел Парад кадетского движения Москвы

Более трёх с половиной тысяч подростков приняли участие в ежегодном Параде кадетского движения Москвы "Не прервётся связь поколений!". Он прошёл сегодня на Поклонной горе.

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Среди гостей - ветераны боевых действий, участники спецоперации, представители органов власти, силовых ведомств и общественных организаций, а также педагоги и родители.

На площади Победителей - показательные выступления, торжественным маршем прошли более 50 парадных расчётов - это кадеты из столицы, а также других регионов и Белоруссии. К Вечному огню возложили цветы. К собравшимся обратились патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр просвещения Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин.