Согласовано архитектурное решение новой башни высотой 249 м в ММДЦ «Москва-Сити»

Согласовано архитектурно-градостроительное решение для 52-этажного небоскреба, который появится в 1-м Красногвардейском проезде. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

«Концепция башни высотой 248,6 м отвечает актуальному тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности в самом сердце делового района. Фасады комплекса будут выполнены в оригинальной волнообразной пластике: остекление стилизовано под японское оригами. Такое решение придаст небоскребу визуальную легкость, а также гарантирует естественное освещение всех офисных помещений. Особое внимание уделено интеграции здания в существующую городскую среду: благоустройство прилегающей территории обеспечит бесшовную связь с пешеходными маршрутами района», – приводятся в сообщении слова Овчинского.

Отмечается, что проект дополнит среду Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» новыми функциями и будет в полной мере соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика. Внутри небоскреба помимо офисов разместятся торговая галерея и несколько кафе.

В пресс-службе добавили, что транспортная доступность здания будет обусловлена стратегическим расположением вблизи ключевых магистралей и транспортных узлов. Рядом с башней будут находиться остановки наземного транспорта, в пешей доступности – станции метро «Международная» («Москва-Сити»), «Выставочная» и «Деловой центр», а также новый московский городской вокзал «Москва-Сити», который возведен на месте устаревшей железнодорожной станции «Тестовская».

Как пояснили в департаменте, для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и Третье транспортное кольцо, а в самой башне будет оборудован семиуровневый подземный паркинг на 475 машиномест.