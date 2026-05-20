Более 200 автобусов российского производства вышли на пригородные маршруты в 2026 году

Москва развивает сеть наземного транспорта. В прошлом году современный транспорт начал выходить на пригородные маршруты — это повышает качество жизни жителей не только столицы, но и Подмосковья, рассказал заммэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На маршруты проекта «Москва — область» вышли уже более 200 современных автобусов российского производства. Новая техника поступает в парки Мосгортранса с начала этого года.

— В этом году в парки Мосгортранса поступило уже 40 процентов современных автобусов по контрактам 2025 года, — добавил заммэра.

Автобусы отличаются большей вместимостью и современными сервисами для пассажиров. Среди новых моделей — НефАЗ-5299, НефАЗ-5299 пригородной модификации и ЛиАЗ Ситимакс 12. С выходом на маршруты современных автобусов российского производства поездки стали намного комфортнее для жителей подмосковных городов. В их числе Краснознаменск, Одинцово, Химки и другие. На прошлой неделе начал работу первый маршрут проекта «Москва — область» в городской округ Мытищи.

23 мая сразу три маршрута проекта «Москва — область» свяжут столицу с разными районами Долгопрудного. На маршрутах будут работать современные автобусы большого класса: 23 автобуса на 1368-м, 9 автобусов на 1369-м и 13 автобусов на 1370-м.