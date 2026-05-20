Городские службы столицы дополнительно поливают дороги для охлаждения в жару

Коммунальные службы Москвы в связи с жаркой погодой дополнительно проводят полив дорог для охлаждения покрытия, сообщается в канале комплекса городского хозяйства столицы в мессенджере «Макс».

«Жара в городе: столбики термометров сегодня поднимутся до плюс 29–31 градусов. Рано утром полили цветники и газоны таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 см. Работы повторим вечером после 17:00. В жаркую погоду дополнительно проводится полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие», – говорится в публикации.

Как уточняется, при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить. В комплексе городского хозяйства призвать избегать длительного пребывания на улице.