Москвичей приглашают на ВДНХ отметить Всемирный день пчел

23 мая в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева и «Биокластере» пройдет тематическая программа, посвященная Всемирному дню пчел. Гости познакомятся с интересными фактами о пчелах, смогут увидеть их и других насекомых в микроскоп, а также посетят тематические мастер-классы и лекции.

В павильоне № 28 «Пчеловодство» будет открыта выставка «Жужжащий мир». Посетители узнают о видах насекомых, их строении и роли в природе, а также об особенностях пчел и их значении для человека. Вход — по билетам в музей, на некоторые мероприятия нужно будет зарегистрироваться.

С 11:00 до 18:00 на площадке состоится демонстрация нового бомбидария «Новоселье у шмелей». Всех желающих проконсультирует приглашенный специалист-пасечник. Для просмотра необходимо оформить входной билет.

В 14:00 и 17:00 начнется игра-квест «Удивительное путешествие в поисках неоткрытых насекомых». Команда участников под руководством энтомолога пройдет по павильону в поисках прячущихся насекомых. Это новый формат, который разработали специально к Международному дню пчел. Вход — по билетам и регистрации.

В 13:00 и 15:00 от павильона № 28 «Пчеловодство» будет начинаться пешеходная экскурсия по ВДНХ «Прогулка с энтомологом». Участники узнают о самых незаметных обитателях главной выставки страны. Необходим билет на экскурсию, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

