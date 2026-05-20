Всемирный день пчел отметят в столице 23 мая

В Государственном биологическом музее имени Тимирязева и биокластере на ВДНХ 23 мая пройдет специальная программа, приуроченная ко Всемирному дню пчел. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

«23 мая в Биологическом музее имени Тимирязева и биокластере пройдет тематическая программа, посвященная Всемирному дню пчел. Гости познакомятся с интересными фактами о пчелах, смогут увидеть их и других насекомых в микроскоп, а также посетят тематические мастер-классы и лекции», – говорится в сообщении.

Так, в павильоне №28 «Пчеловодство» открыта выставка «Жужжащий мир». Посетители узнают о видах насекомых, их строении и роли в природе, а также об особенностях пчел и их значении для человека. Вход – по билетам в музей, на некоторые мероприятия нужно будет зарегистрироваться.

С 11:00 до 18:00 на площадке состоится демонстрация нового бомбидария «Новоселье у шмелей». Всех желающих проконсультирует приглашенный специалист-пасечник. Также в 14:00 и 17:00 начнется игра-квест «Удивительное путешествие в поисках неоткрытых насекомых». Команда участников под руководством энтомолога пройдет по павильону в поисках прячущихся насекомых.

«В 13:00 и 15:00 от павильона №28 «Пчеловодство» будет начинаться пешеходная экскурсия по ВДНХ «Прогулка с энтомологом». Участники узнают о самых незаметных обитателях главной выставки страны. Необходим билет на экскурсию», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в 16:00 начнется лекция с микроскопами, посвященная меду и пчелопродуктам. С 12:00 до 15:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Пчелка за работой». Участники смастерят тематические поделки.

Также биокластер приглашает всех желающих попробовать натуральный мед от классических вариаций до самых необычных – с кедровым орехом или имбирем с лаймом. Попробовать и приобрести лакомство можно в медовом киоске.

В Биологическом музее имени Тимирязева с 12:00 до 17:00 пройдет демонстрация «Где живут пчелы», из которой посетители узнают, как устроен улей, где живут пчелы и какими инструментами пользуются пчеловоды. Там же состоится демонстрация насекомых под микроскопом «Крылья, ноги, голова. Насекомые под большим увеличением». Посетители заглянут в микроскопы и рассмотрят пчел и других насекомых в деталях.

С 12:00 до 16:00 в музее пройдет мастер-класс «Рисуем насекомых». В рамках открытия выставки «Фантастические насекомые» дизайнер музея проведет творческое занятие по рисованию. Посетители создадут изображения насекомых на асфальте. При плохой погоде мастер-класс состоится в экспозиции музея.

Отмечается, что с 13:00 до 17:00 состоится «Большое тараканье соревнование». Научные сотрудники подготовили необычный интерактив – тараканьи бега, за которыми можно понаблюдать и выбрать себе фаворита.

«В 14:00 и 16:00 пройдет кураторская экскурсия по выставке «Фантастические насекомые». Основой экспозиции, посвященной разнообразию насекомых, стала коллекция Андрея Голубенко, переданная в дар Государственному биологическому музею имени Тимирязева. Посетить ее можно по билетам в музей и на экскурсию», – говорится в сообщении.

Также в 15:00 начнется экскурсия по музейному саду.

Приобрести билеты в Биологический музей имени Тимирязева и биокластер можно на сайте bilet.mos.ru.